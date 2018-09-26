ضبط مسؤول بجمعية خيرية استولى على 700 ألف جنيه من أقساط القروض

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي بسوهاج، من ضبط مسئول القروض بجمعية خيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بدار السلام، لاستيلائه على أقساط القروض لصالحه، ووصلت جملة المبالغ المستولى عليها 700 ألف جنيه.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دار السلام بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبل" يتضمن بلاغ كلاً من "سوسن.م.ع.ع"، 42 عاما ربة منزل، و"شادية.خ.م.ن"، 35 عاما ربة منزل وتقيمان بدائرة المركز، ضد "عبد الخالق.ح.ح"، 48 عاما شيخ قرية ومسئول القروض بجمعية تنمية المجتمع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز ويقيم بذات الناحية، لقيامه بتحصيل مبالغ مالية "أقساط مستحقه" على 55 عميلا مقترضين لصالح الجمعية دون توريدها لخزينتها وبلغت قيمتها 700 ألف جنيه.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد بسداد تلك المبالغ، وحُرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.