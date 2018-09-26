قال اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إنهم شكلوا لجنة تنسيقية للوقوف على حالة الطرق بالمحافظة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر جميع الطرق التي مر عليها أكثر من 10 سنوات لإجراء الصيانة لها.

وأكد أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور أساتذة جامعات ومدير الطرق بالمحافظة وعضو من الهيئة العامة للطرق والكباريـ للوقوف على حالة الطرق وتحديد الطرق التي تحتاجه إصلاح وصيانة والطرق التي تحتاج إنشاء جديد.

وأوضح أن أهم الطرق التي تحتاج إنشاءً جديدا طريق سانت كاترين وادي حبران بطول 70 كيلو متر يربط بين الطور وسانت كاترين في زمن لا يتعد 50 دقيقة، وطريق "دهب السعال" وجاري العمل به، وطريق "دهب نويبع".

وأشار إلى أن إجمالي الطرق الداخلية بالمحافظة 1150 كيلومترا، وهي مسئولية مديرية الطرق بالمحافظة وتقع داخل المدن أو تربط المدن بالقرى والتجمعات البدوية، أما الطرق الخارجية التي تقع تحت ولاية هيئة الطرق والكباري تصل إلى 625 كيلومترا.