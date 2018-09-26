قال مصدر أمني إنه تم الدفع بقوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة إلي مكان معركة مدينة بدر، بعد أن سيطرت المباحث عليها والتي أسفرت عن مقتل عاطلين وإصابة 9 آخرين.

وكانت مباحث القاهرة ألقت القبض على 5 أفراد عقب المشاجرة وإقتادتهم إلى قسم الشرطة.