تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كذلك مشروع سوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة، واستمع الى شرح حول المشروع الذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية لأهالي المدينة وضبط الأسعار، وذلك خلال زيارته لمدينة سوهاج الجديدة اليوم.

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن السوق مقامة على مساحة 32.2 فداناً إلى جانب 11 فداناً تم ضمها للسوق كتوسعات مستقبلية، لتصبح إجمالي المساحة 43.2 فدان. ويتكون المشروع من (146) محل خضار، وعدد (134) محل فاكهة، وعدد (20) ثلاجة موز، وعدد (4) ثلاجات فاكهة، و7 مباني تعبئة وفرز، إلى جانب المباني الخدمية، وتضم 8 حمامات عمومية، ومبنى الإسعاف - مبنى الشرطة - مبنى المطافئ- مبنى الكافتيريا- مبنى المسجد - مبنى الإدارة، وعدد (24) محل بأنشطة مختلفة، وعدد (2) مطعم، ومبنى محلات البلح بعدد(6) محال، ومبنى مخازن الفوارغ بعدد (8) محل وخزان أرضي سعة 200م3، وعدد (2) مبنى كبس وتعبئة القمامة - عدد (2) مبنى ورش الصيانة - مبنى المولد، وجارٍ التنسيق مع المحافظة لغلق السوق القديمة وتشغيل السوق الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تشغيل السوق سيسهم في تنمية المدينة، وزيادة الشكان بها، بخلاف توفير المنتجات المختلفة، والسلع للسكان.