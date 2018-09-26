كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن مفاجأة خلال تحقيقاتها في واقعة إطلاق الرصاص على قاضي في محكمة الأسرة داخل منزله في القاهرة الجديدة.

وبينت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول، أن الواقعة جنائية مبينة أن منفذ الجريمة وصل إلى منزل القاضي وضغط على جرس منزله، وعقب مشاهدته للقاضي أطلق الرصاص عليه وفر هاربًا، فاستقرت الرصاصة في كتف القاضي.

وأفادت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بأن معاينة النيابة عثرت علي كاميرا في محيط الحادث وتحديدًا في منزل مجاور لمنزل القاضي وبفحصها لم يتم التوصل إلى منفذ الجريمة.