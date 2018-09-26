قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الجيش يبعد عناصر قوى الأمن الداخلي من مطار بيروت، وإن هناك وقفا لحركة المسافرين لفترة في مطار رفيق الحريري في بيروت، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.