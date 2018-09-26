قررت النيابة العامة ببني سويف، اليوم، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاعتداء على زوجته بالضرب، وإلقائها من الطابق الثاني، ما أدى إلى إحداث إصابات بها، عقب مشادة كلامية بينهم خلافا على مصروف المنزل، وشراء متطلبات المعيشة.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول ربة منزل وتدعى "أم هاشم. ر. م"، 23 سنة، إلى مستشفى بني سويف العام مصابة بكسور بالكوع الأيسر ومفصل الرسغ الأيمن بسبب سقوطها من شرفتها بالطابق الثاني.

وتبين من التحريات الأولية بإشراف العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، أن مشاجرة نشبت بين ربة المنزل وزوجها ويدعى "محمد .ع. م" 31 سنة، سائق، بسب الخلافات على شراء متطلبات المنزل.

كما تبين من التحريات قيام الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب وإلقائها من شرفة الطابق الثاني، إلا أن سقطت على كوم من الرمل ما تسبب في إحداث إصابات متنوعة وكسور الذراع الأيسر.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيق.