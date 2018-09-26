تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال جولته بمحافظة سوهاج، اليوم، قرية النساجين بحي الكوثر، حيث تفقد مجموعة من الأعمال النسيجية ومعارض المنتجات، وأشاد بجودة صناعة النسيج في محافظة سوهاج، وكان يرافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ سوهاج.

كما استمع "مدبولي" إلى مطالب عدد من صناع النسيج والتي تتمثل في ضرورة إقامة معرض دائم لهم لعرض منتجاتهم، ووعد بالاستجابة لمطالبهم، مؤكداً أنه يمكنهم الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في مشروعاتهم وتطويرها.

وكلف مدبولي وزير التنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، بالتعاون مع المختصين، بوضع تصور شامل لتطوير هذه الصناعة، التي تتميز بها سوهاج، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتشجيع ودعم هذه الصناعات، التي يتميز بها عدد من المحافظات.