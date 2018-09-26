ينطلق اليوم أسبوع الأفلام الايبيروأمريكية بسينما زاوية في وسط البلد، والذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجمهور المصري وبين الأعمال السينمائية المتنوعة التي تنتجها دول أمريكا اللاتينية، وأسبانيا، والبرتغال.

ويعكس برنامج العروض تنوعًا كبيرًا بين أفلام روائية ووثائقية، كما يضم أصواتًا سينمائية جديدة إلى جانب تجارب المخرجين المخضرمين، ويضم أفلامًا ذات مواضيع اجتماعية إلى جانب أفلام روائية ذات مسحة ذاتية حميمة.

وتستعرض "الوطن" جدول الأفلام المعروضة خلال الأسبوع على النحو التالي، علمًا بأن جميع العروض متاحة مجانًا:

1- الأربعاء 26 سبتمبر: عرض الفيلم الإسباني "المجهول" الساعة 6:30 مساءً.

2- الخميس 27 سبتمبر: عرض الفيلم الكولومبي "كيلا" الساعة 6:30 مساءً.

3- عرض الفيلم الأرجنتيني "القمة" الساعة 9 مساءً.

4- الجمعة 28 سبتمبر: عرض فيلم "آنينا" من الأورجواي الساعة 6:30 مساءً

5- عرض فيلم "متاهة الفون" وهو عمل مشترك بين المكسيك وإسبانيا الساعة 9 مساءً.

6- السبت 29 سبتمبر: عرض الفيلم البرازيلي "عائلة المايا" الساعة 6:30 مساءً.

7- عرض فيلم "NEON BULL" وهو عمل مشترك بين الأوروجواي والبرازيل وهولندا الساعة 9 مساءً.

8- الأحد 30 سبتمبر: عرض فيلم "البقرة" من جواتيمالا الساعة 6:30 مساءً.

9- عرض الفيلم البوليفي "الجمجمة القديمة" الساعة 9 مساءً.

10- الإثنين 1 أكتوبر: عرض فيلم "مانجوري، عشقًا للفن" من الأورجواي الساعة 6:30 مساءً.

11- عرض الفيلم الفنزويلي "بيت نهاية الوقت" الساعة 9 مساءً.

12- الثلاثاء 2 أكتوبر: عرض فيلم "الفراشة السوداء" من البيرو الساعة 6:30 مساءً.

13- عرض الفيلم الشيلي "شباب حثالة" الساعة 9 مساءً.