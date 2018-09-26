قال الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اليوم، إن الجامعة حصدت المركز 1001 عالميًا ضمن 25 ألف جامعة في تصنيف "التايمز البريطاني"، الذي يعتمد على الاستشهادات العلمية، حيث يتم من خلال هذا المؤشر حساب العدد الكلي للاستشهادات الخاصة بالأبحاث المنشورة والموثقة للجامعة دوليًا، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بها، إلى جانب معايير نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والميزانية المخصصة من الجامعة لهم، والبيئة التعليمية والنظرة العالمية للجامعة وخدماتها لمجتمعها الخارجي.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة برئاسة بحضور اللواء قاسم حسين المحافظ، والدكتور مصطفى عبد النبي، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائبا رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

أوضح "جلال"، أن تصنيف "التايمز" البريطاني للجامعات يعكس نشاط وفاعلية نقل المعلومات في الجامعة وتوافر عناصر الربط مع الصناعة ما يعزز رغبة الجهات الصناعية في الدولة على استقطاب الدعم المادي من القطاع الصناعي كدليل على كفاءة الجامعة.

قدم المحافظ، التهنئته لبدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجامعة لما تمتلكه من كوادر بشرية وخبرات علمية، ولكونها المنوط بها صناعة الأجيال والكوادر الطلابية والعلمية، باعتبارها بيت خبرة تستطيع أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة والمجتمع المصري.