أعلن مجلس جامعة المنيا، اليوم، صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد وتقديرًا للمجهودات وتحفيزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأعلن الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، فتح باب الترشح للتقدم لجوائز الجامعة لعام 2018/2019 اعتبارًا من أول أكتوبر القادم، وتشمل جائزة للنشر العلمي للباحثين في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثير بالكليات، وأفضل رسالة دكتوراة وماجستير وجائزة لأفضل طبيب وممرض مثالي والموظف والعامل المثالي.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة برئاسة بحضور اللواء قاسم حسين المحافظ، والدكتور مصطفى عبد النبي، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائبا رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

ناقش المجلس تفعيل دور مركز متحدي الإعاقة الذي تم إنشاؤه حديثًا بالجامعة، للمساهمة في دمج متحدي الإعاقة وتزويده بقاعدة بيانات عن طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكافة الخدمات التي تساعدهم على استكمال دراستهم، وتخفيض الرسوم الدراسية لهم، وتهيئة البيئة التعليمية الملائمة من خلال تقديم دورات تدريبية لتعليم طريقة "برايل" للطلاب المكفوفين، وإعداد ورقات امتحانية ذات حجم كبير لتتناسب مع ضعاف البصر، إلى جانب مضاعفة الوقت الخاص لهم أثناء تأديتهم للامتحانات.

نقل رئيس الجامعة ما جاء بالاجتماع الأخير بالمجلس الأعلى للجامعات وشكر رئاسة مجلس الوزارء للمستشفيات الجامعية لتقليلها قائمة الانتظار للمرضى خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تطوير وتحديث بالمستشفيات الجامعية وافتتاح العديد من المستشفيات التخصصية لخدمة مرضى المحافظات.