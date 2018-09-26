أعلنت جامعة المنيا، اليوم، عن إجراء مسح طبي وتحاليل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للكشف عن فيروس "سي" وتقديم العلاج بسرية تامة لمن يثبت اكتشاف الفيروس لديه، وربط جميع الخدمات وشهادات التخرج لخريجي الجامعة، والترقي لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة، وكذلك تقارير الكفاءة للعاملين مشروطة بإجراء تحليل الفيروس، وعقد مجموعة من الدورات التدريبية في السكرتارية الإلكترونية وإدارة المراسلات والأرشفة، على مرحلتين إحداهما للمسار الأساسي والأخرى للمتقدم، على أن تكون اختبارات اجتياز تلك الدورات تفاعلية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة برئاسة بحضور اللواء قاسم حسين المحافظ، والدكتور مصطفى عبد النبي، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائبا رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وقال محمد جلال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنه في إطار سياسة الدولة المتبعة للنهوض بالتعليم العالي في مصر من خلال إدراج التعلم الإلكتروني كأحد الأنماط الأساسية للتعليم بالجامعات المصريـة؛ لتصبح قادرة على المنافسـة على الصعيدين الإقليمـي والعالمـي، جرى توافر وتفعيل ما يقرب من 800 مقرر إلكتروني بالجامعات المصرية.

وأشار جلال إلى أن الجامعة أعدت ما يقرب من 30 مقرر إلكتروني وذلك تمهيدًا لتحويل جميع مقرراتها استعدادًا لاستقبال طلاب الثانوية العامة في الأعوام المقبلة بنظام التعليم الإلكتروني الحديث، وتقديم الجامعات لجميع مقرراتها إلكترونيًا، حيث يجرى تجهيز المقرر المراد تطويره بجودة عالية ومتوافقة مع معايير الجودة الدولية، ويكون موافقًا مع الخطة الدراسية المتبعة في أقسام الكليات ويكون ذلك بتسجيل جميع محاضرات المقرر وتوفير محتوى المادة العلمية من أهداف وأنشطة وبنوك الأسئلة للامتحانات.