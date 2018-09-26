أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة افتتاحية بمدينة دمياط الجديدة استهلتها بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية والتي تضم 14 فصلا دراسيا بتكلفة قدرها 18.684 مليون جنيه، حيث تجولت المدرسة لتفقد الفصول وقاعات رياض الأطفال وصالة الجمنازيوم والملعب، مشيدة بهذا الصرح التعليمي الذي يعد إضافة كبيرة لقطاع التعليم بمحافظة دمياط.

وصرحت الدكتورة منال عوض، بأن هذه المدرسة تعد واحدة من أصل 34 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية سيتم دخولها العام الدراسي الجديد السبت المقبل، مؤكدة كونها طفرة كبيرة في التعليم المصري لاهتمامها ببناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقدراته الذاتية.

وافتتحت المحافظ، خلال جولتها، مدرسة المنار للتعليم الأساسي، والتي تم إنشاؤها مؤخرا بإجمالي 44 فصلا دراسيا وبتكلفة 13.811 مليون جنيه حيث تفقدت قاعات رياض الأطفال والتي تم تجهيزها وفقا للمعايير الخاصة بالمنظومة التعليمية الجديدة.

وأكدت المحافظ خلال تواجدها بالمدرسة، أن المحافظة وكافة الأجهزة المعنية لا تألوا جهدا في أعمال إنشاء وإحلال وتجديد عددا من المدارس بكافة الإدارات التعليمية لتقليل الكثافة بالفصول، مشيرة إلى أن محافظة دمياط تعد من أقل محافظات الجمهورية في معدلات الكثافة.

رافقها خلال الجولة المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.