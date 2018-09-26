طلاب المنصورة يشاركون بمؤتمر "الهروب إلى المجهول" بجامعة الدول العربية

شارك 5 طلاب من فريق جوالة جامعة المنصورة ضمن فعاليات مؤتمر بطالة الشباب والهجرة غير الشرعية، تحت عنوان "الهروب إلى المجهول"، والذى ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ووزارة الشباب والرياضة، وبحضور ممثلي 16 من الدول العربية والإفريقية خلال الفترة من 24 حتى 28 سبتمبر 2018.

وذكرت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن مقررة الجلسة الافتتاحية عن (مشكلة البطالة) القائدة أية عاطف محمد رزق قائدة جوالات جامعة المنصورة، حيث يناقش الوفد ورقة عمل عن حول محاور منتدى الشباب العربي ورؤية حول الأسباب المؤدية الهجرة الشباب غير الشرعية.