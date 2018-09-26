أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة فتح قسم في المعهد خاص لعلاج الأطفال المولودين بـ"عيوب خلقية في القلب"، بعد غلقه منذ سنوات.

ويُقدر عدد الأطفال المصريين المولودين بـ"عيوب القلب"، قرابة 22 ألف طفل سنوياً، من أصل مليونين و200 ألف مولود سنوياً، بحسب قاعدة بيانات معهد القلب القومي، والتي تُشير إلى أن هذا الرقم هو الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأنشئت وزارة الصحة والسكان قسم جراحة قلب حديثي الولادة والحضانات في عام 2012 بتكلفة 10 ملايين جنيه، ليبدأ خدمة آلاف من المصريين، قبل أن يتم إغلاقه منذ قرابة الثلاث سنوات.

ويعد القسم، هو أقدم وحدة علاجية على مستوى الجمهورية متخصصة في جراحات القلب للأطفال من حديثي الولادة.

ويستقبل القسم، حالات العيوب الخلقية للأطفال حديثي الولادة من عمر 3 أشهر ووزن 5 كيلو جرامات، وحالات الأطفال التي تحتاج لقسطرة أو جراحات قلب، بحسب عميد "القلب القومي".

وكلف عميد معهد القلب، الدكتور أحمد عزمي استشاري جراحة القلب، برئاسة "القسم"، بعد إعادة افتتاحه.

ويشير رئيس القسم، إلى توفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بسرعة التدخل الجراحي، وعمل القساطر داخل "القسم"، مشدداً على أن معهد القلب قادر على توفير الرعاية الطبية بشكل تنافسي من خلال هذا "القسم".

وأرجع عزمي، حسب تصريحات صحفية صادرة عنه منذ قليل، أسباب العيوب الخلقية عند ولادة الأطفال إلى الزيادة السكانية، و"زواج الأقارب".