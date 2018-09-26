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من يملأ «سلة الأرز»؟

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محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفيات الرمد والشاملة والإيمان العام

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفيات الرمد والشاملة والإيمان العام

مجلس الصحة الإقليمي يناقش أهم مشكلات القطاع الطبي في المنوفية

مجلس الصحة الإقليمي يناقش أهم مشكلات القطاع الطبي في المنوفية

بالفيديو| "طول الشوكة 15 سم".. جمل يأكل صبارا بأشواكه الطويلة

بالفيديو| "طول الشوكة 15 سم".. جمل يأكل صبارا بأشواكه الطويلة

رئيس الوزراء يستمع لشرح عن أعمال التطوير للكورنيش الغربي لمدينة سوهاج

رئيس الوزراء يستمع لشرح عن أعمال التطوير للكورنيش الغربي لمدينة سوهاج

عبدالمنعم السعيد: مصر أصبحت دولة مغرية للاستثمار

عبدالمنعم السعيد: مصر أصبحت دولة مغرية للاستثمار

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي في نيويورك

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي في نيويورك

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بالصور| تفاصيل علاقة الراهب المشتبه بانتحاره بقاتل الأنبا أبيفانيوس

أغرب وجبات اللانش بوكس: عدس ومحشى وأرز وملوخية

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