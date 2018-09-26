رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيف بنك مصر والبنك الأهلي المصري الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل إلى فئة "بي" من فئة "بي سالب"، كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلي المصري على فئة "بي".

وأبقت الوكالة، بحسب بيان صادر عن بنك مصر، على تصنيف البنك التجاري الدولي الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل في فئة "بي"، في ضوء زيادة الناتج المحلى الإجمالي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بكلا من الإرادة السياسية وبقرض يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى أن النظرة المستقرة لبنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي تعكس التصنيف السيادي لمصر ولتوقع الوكالة أن يكون الأداء المالي لبنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي مستقرا خلال السنة القادمة.