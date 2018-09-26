يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاطاته المكثفة فى نيويورك، ويُلقى اليوم الكلمة الافتتاحية لاجتماعات مجموعة الـ77 والصين، فى مقر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرى الرئيس، أمس، عدة لقاءات تناولت القضايا الدولية المشتركة، واجتمع بالرئيس السويسرى آلان بيرسى، بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، كما اجتمع بالرئيس الكورى الجنوبى.

الرئيس لـ«بوينج»: حريصون على توطين التكنولوجيا فى شركاتنا

شملت المباحثات المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاستثمارات ومجالات أخرى، وخلال استقباله، مساء أمس الأول بمقر إقامته رئيس شركة «بوينج» العالمية مارك ألين، أكد «السيسى» حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركة العالمية، خاصة نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة إلى الكوادر المصرية.

وأعرب الرئيس عن تقديره لمستوى التعاون بين مصر وشركة «بوينج» باعتبارها شركة رائدة فى صناعات الطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء، مؤكداً رغبة مصر فى مواصلة الارتقاء بالتعاون فى ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات وسمعة طيبة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس شركة «بوينج» أكد خلال اللقاء اهتمام الشركة بالسوق المصرية وتطلعها لزيادة حجم أنشطتها، فى ضوء ما تشهده مصر من تنمية اقتصادية متسارعة، وإصلاح جاد يُهيئ المناخ الاستثمارى ويتيح فرصاً جيدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

وذكر «راضى» أن اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين مصر و«بوينج»، والذى يشمل الطائرات التجارية، وتطوير أسطول شركة مصر للطيران، وتطوير التعاون القائم بين الجانبين فى مجال الدفاع.