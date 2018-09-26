البيت الأبيض: التدخل الصيني في شؤوننا غير مقبول

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم، أن تدخل الحكومة الصينية في السياسة والإعلام وقطاع الأعمال الأمريكي وصل إلى "مستوى غير مقبول".

وفي مؤشر إلى أن الحرب التجارية بين الصين وواشنطن اتسعت إلى مجالات أخرى، قال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، للصحفيين، إن الصين تستخدم أدوات اقتصادية وعسكرية ومعلوماتية لنشر نفوذها وتقويض الحكومة الأمريكية، مضيفا "النشاطات وصلت إلى مستوى غير مقبول".

وتابع أن استراتيجية الصين "بالتدخل في نظامنا السياسي تشمل الأضرار التي تكبدها مزارعونا في المناطق والولايات التي صوتت للرئيس" دونالد ترامب.

ويشير المسؤول بذلك إلى رفع الرسوم الجمركية من جانب الصين على زيت الصويا الأمريكي والذي يطاول خصوصا ولايات مثل ايوا التي اضطلعت بدور رئيسي في فوز ترامب الانتخابي في 2016.