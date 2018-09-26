بدء تسليم أراضى «الاجتماعى» فى «السادات».. الأحد

تبدأ وزارة الإسكان، الأحد القادم، تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، المرحلة السابعة، بالمنطقة السكنية 34 بمدينة السادات، والمخصّصة بالقرعة العلنية التى تمت بتاريخ 9 أغسطس 2016.

وقال أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، فى بيان، أمس، إنه من المقرر استمرار تسليم قطع الأراضى حتى الأحد 11 نوفمبر 2018.

موقع أمريكى: «العاصمة الإدارية» تجعل مصر ضمن 30 دولة صمّمت عاصمة جديدة من الصفر

فى سياق آخر، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، فى استخدام أجهزة تسجيل قراءات عدادات مياه الشرب بصفة دورية، والتأكد من القراءات الفعلية، بمحافظة أسيوط، حيث يقوم قارئ العداد بالذهاب إلى منازل المواطنين، وتسجيل القراءات إلكترونياً فى الحال، دون تدخّل يدوى، بجانب توافر إمكانية تسهيل عملية التوريدات اليومية.

وقال محمد صلاح الضوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد: إن الشركة بدأت باستخدام جهاز «هاند هيلد» كمرحلة أولى فى حى شرق وغرب، حيث تم تشغيل 83 جهاز هاند هيلد، وتم تعميمها للتشغيل على باقى مراكز المحافظة.

فى سياق آخر، سلط موقع «يو إس نيوز» الأمريكى الإخبارى، أمس، الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة، وقال فى تقريره: «إن العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر، هى عاصمة جديدة من الصفر، وإنه بتنفيذها تنضم مصر إلى أكثر من 30 دولة أو دول إقليمية أخرى، التى نقلت عواصمها إلى مدن جديدة مصمّمة من نقطة الصفر، مثل البرازيل وأستراليا وكازاخستان ونيجيريا، من بين أشهر الأمثلة على ذلك.