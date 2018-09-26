قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف راضي، في تصريحات صحفية، أن الرئيس أكد مجددا التزام مصر ببذل كل الجهود من قبل الأجهزة المعنية، للتوصل إلى الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ولفت إلى أن مصر تشارك إيطاليا ذات الاهتمام بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشيرا إلى الشفافية والتعاون من قبل النيابة العامة المصرية مع نظيرتها الإيطالية.