أكد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى توجيه الدعوة لعدد 20 سفيرًا لحضور ملتقى السلام العالمي في مدينة سانت كاترين والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر المقبل، بالإضافة للمراسلين والقنوات الأجنبية التي ستنقل الحدث إلى دول العالم.

وقال المحافظ إن برنامج الحفل سيشمل مشاهدتهم العروض الفنية التي ستشمل عروض لأوركسترا الشباب وفرق التراث الشعبي بالمحافظة وفرق الإنشاد الديني والترانيم الكنائسية، بالإضافة لتدشين معرض للوحات الفنية والتشكيلية لنخبة متميزة من الفنانين التشكيليين تحت إشراف الفنان التشكيلي العالمي الدكتور جمال مليكة، بالإضافة لمعرض للمنتجات والمشغولات البدوية اليدوية والأعشاب الطبية التي تتميز بها كاترين، مضيفًا أن المدينة تستعد حاليًا للملتقي برصف الطرق وتجميل الشوارع والجداريات والميادين.

وأشار إلى أنه سيجرى نقل صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين في نفس الوقت الذي سيؤدي فيه الأقباط الصلاة في دير سانت كاترين حيث ستتعانق المآذن وأبراج الأجراس في سيمفونية رائعة من الأذان ودق الأجراس في رسالة للعالم أجمع بأن مصر مهد الديانات وأرض السلام العالمي.