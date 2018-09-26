أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تشارك إيطاليا ذات الاهتمام بالكشف عن ملابسات حادث مقتل الباحث جوليو ريجيني.