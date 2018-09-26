تسجيل الدخول
سياسة
الدولة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
حوادث
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
البرلمان
العرب و العالم
منوعات
فن وثقافة
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
محافظ الشرقية: لا أعتمد على التقارير .. "بنزل الشارع أتأكد بنفسي"
وزيرة التضامن: أي حالة انتهاك في دور الرعايا لا تمر دون محاسبة
"الموت الغامض" يغيّب شاهد الإثبات في مقتل "أبيفانيوس" قبل يوم من الإدلاء بأقواله
متحدث "النواب": مصر دولة مؤسسات.. ونعمل على إصدار تشريعات منضبطة
صلاح مسعود رئيسا لمدينة إيتاي البارود في البحيرة
"أمن القليوبية": إنهاء أزمة اقتحام أمين شرطة لمدرسة في بنها بالتصالح
اختيارات الوطن
"الموت الغامض" يغيّب شاهد الإثبات في مقتل "أبيفانيوس" قبل يوم من الإدلاء بأقواله
ضحك ومداعبات.. طفل سوهاج يروي لـ"الوطن" تفاصيل حديثه مع رئيس الوزراء
المقتحم الأعزل لدشمة قناصة الاحتلال يروي لـ"الوطن" لحظات البطولة
10 تعاقدات بخريطة دراما رمضان 2019.. تحضير الجزء الثالث من "كلبش"
مدبولي وعرفات على خطى السادات.. كبار الدولة يستقلون القطار
بالصور| تفاصيل علاقة الراهب المشتبه بانتحاره بقاتل الأنبا أبيفانيوس
الأكثر قراءة
والد طفل "عاوز أنام والنبي يا حاجة": "مش عاوز يروح المدرسة تاني"
مصدر أمني: إطلاق نار على قاضٍ في منزله
بالفيديو| مدحت شلبي لأولتراس أهلاوي: "إنتم موتوا 72 من زمايلكم"
مصادر: وفاة "أب الاعتراف" لقاتل رئيس دير أبو مقار وسط شبهة انتحار
الكنيسة: زينون المقاري تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. والنيابة تحقق في وفاته
مقتل شخصين وإصابة 9 في معركة على قطعة أرض بمدينة بدر
مصدر بالدير المحرق: الراهب زينون المحرقي شخصية جميلة.. وأستبعد انتحاره
الجيزة: حملات مكثفة لرفع القمامة حول مجمع مدارس بشتيل
بالصور| تفاصيل علاقة الراهب المشتبه بانتحاره بقاتل الأنبا أبيفانيوس
أحمد حسن: "تعرضنا لإهانات وعايزين رجالة تواجهنا مش لجان إلكترونية"
عاجل