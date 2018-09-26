غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظة سوهاج منذ قليل، بعد زيارة عدة مواقع خدمية وتنموية، واستقل القطار المتجه إلى محافظة قنا، حيث يبدأ من الغد تفقد عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع تنمية الصعيد على أجندة أولوياتها، ولذا بدأنا جولاتنا الميدانية من الصعيد، ومستمرون في زيارة كل محافظات مصر.