صلاح مسعود رئيسا لمدينة إيتاي البارود في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، القرار رقم 1627 لسنة 2018، بتكليف صلاح مسعود فضل الله، عضو مكتب تنفيذ تكليفات المحافظ، رئيس مدينة وادي النطرون السابق، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، خلفًا المحاسب إبراهيم صالح، رئيس الوحدة المحلية السابق، الذي كان تقدم باستقالته من منصبه، وكلفه المحافظ بتسيير العمل لحين تكليف رئيس جديد للمدينة.

يشار إلى أن المحافظ، أجرى زيارة ميدانية لمدينة إيتاي البارود، بعد توليه منصبه محافظ الإقليم، تفقد خلالها شوارع المدينة، وأبدى استياءه من ضعف وتدني النظافة، وانتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين في شوارع المدينة، خاصة الشارع الرئيسي بها "الجمهورية"، ومنح رئيس المدينة مهلة لتلافي السلبيات، قائلا: "الحساب بدأ".