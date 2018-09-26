"الموت الغامض" يغيّب شاهد الإثبات في مقتل "أبيفانيوس" قبل يوم من الإدلاء بأقواله

وفاة غامضة للراهب "زينون" في مستشفى سانت ماريا بأسيوط تجعل إظهار الحقيقة أكثر صعوبة وراء مقتل رئيس دير أبو مقار في وادي النطرون، الأنبا أبيفانيوس، ليزداد لغز القضية صعوبة، قبل يوم واحد من الجلسة الثانية المقررة لمحاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، غدا أمام محكمة جنايات دمنهور.

وأمرت النيابة العامة في أسيوط، اليوم، بتشريح جثة الراهب زينون المقاري، أب الاعتراف للراهب المجرد أشعياء المقاري، المتهم الرئيسي بقتل الأنبا أبيفانيوس، كما طلبت من الطب الشرعي إعداد تقرير عن أسباب وفاة الراهب، البالغ من العمر 44 سنة، لتحديد إذا ما كانت ناتجة عن "انتحار" أم لا.

وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن"، إن قوة من المباحث الجنائية والأمن الوطني توجهت إلى دير المحرق في مركز القوصية، وتحفظت على كاميرات المراقبة لحين الانتهاء من تفريغها، واستجواب المتعاملين مع الراهب المتوفي حول تعاملاته الأخيرة معهم، مشيرة إلى أنه "لم يثبت حتى الآن أن الوفاة بسبب الانتحار".

وتستأنف محكمة جنايات دمنهور “الدائرة الثانية”، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، غدا، نظر جلسات محاكمة وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقاري سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون، وذلك بسماع الشهود.

من جانبه، قال المحامي ميشيل حليم، محامى فلتاؤس المقاري، المتهم الثانى في قضية مقتل رئيس دير أبومقار، إنه طلب، الأحد الماضي، في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "الأنبا إبيفانيوس"، سماع شهادة الراهب زينون المقاري، الذى كان أحد شهود الإثبات في القضية، وأدان في أقواله المتهم الأول أشعياء والثاني فلتاؤوس، خصوصاً أن "زينون" كان راهب الاعتراف لأشعياء المتهم الأول، وبالفعل صرحت المحكمة بسماع الشاهد وأجلت القضية لإعلانهم بالحضور.

وقالت مصادر كنسية، لـ"الوطن"، إن الراهب زينون المقاري، كان منعزلاً داخل دير المحرق لإصابته بأزمة نفسية، وقرر ترك الدير المنقول إليه بقرار البابا، مضيفة: "قبل الوفاة، غادر الراهب الدير لمدة 3 أيام دون الحصول على إذن الأسقف، ثم عاد وفوجئنا به مُتوفي فجر الأربعاء".

والراهب زينون المقاري هو أب اعتراف المتهم الرئيسي في جريمة قتل الأنبا أبيفانيوس، أشعياء المقاري، الذى عاد لاسمه الأصلي، وائل سعد، وكانت محكمة جنايات دمنهور، عقدت أولى جلسات المحاكمة الأحد الماضي، وأنكر "أشعياء" خلالها اعترافاته بقتل رئيس الدير، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الخميس، لسماع أقوال شهود الإثبات، وإحضار المتهم الثاني في القضية الراهب فلتاؤس المقاري، الذى يعالج هو الآخر في مستشفى "قصر العيني" من محاولة انتحار بعد أسبوع من جريمة قتل الأنبا أبيفانيوس، 29 يوليو الماضي.

وأعلن دير المحرق بأسيوط صباح أمس، وفاة الراهب زينون المقاري إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة تم على أثرها نقله إلى مستشفى سانت ماريا بأسيوط. وأوضح مصدر بدير المحرق لـ"الوطن" أنهم فوجئوا في الواحدة من صباح أمس بتعرض الراهب زينون لوعكة صحية مفاجئة تم على أثرها نقله إلى مستشفى سانت ماريا المملوك للدير بمدينة أسيوط، وتوفي فور وصوله المستشفى.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنهم فوجئوا بمرضه، خاصة أنه لم يسبق له الشكوى من أي مرض بجسمه، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد سبب الوفاة.

واستبعد المصدر أن يكون الراهب أقدم على الانتحار، خاصة أن أموره كانت تسير بشكل عادى وبصورة طبيعية كما أن شخصيته لا توحى بذلك، حيث كان هادئ الطباع ومحترماً جداً وعلاقته طيبة بجميع من بالدير.

وكان البابا تواضروس الثاني، كشف أنه المسئول ورئيس دير أبومقار حالياً، وأن عدم تجريد الراهب فلتاؤس جاء لعدم خضوعه لتحقيق كنسي حتى الآن، طبقاً لقانون الرهبنة الصادر في 2013. وقالت مصادر كنسية، إن وفاة الراهب زينون المقاري بدير المحرق في أسيوط، في ظروف يتم التحقق منها، لأنه لم يكن يعانى من أى أمراض.

وأضافت المصادر أن الراهب زينون رُقى للكهنوت وهو قس وكان أب الاعتراف للراهب أشعياء المقاري، ويبلغ من العمر 44 عاماً، وخدم في فرنسا عدة سنوات، وكان أحد الرهبان الذين وقعوا على التماس للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، 20 فبراير الماضي، بإلغاء قراره بنقل الراهب أشعياء المقاري، بناءً على توصية لجنة الرهبنة في المخالفات التي ارتكبها، وأحاله بسببها الأنبا أبيفانيوس وقتها للتحقيق الكنسي، والتي تمثلت في كسره نذر الطاعة والتجرد. يذكر أن الرهبان الخمسة المنقولين من دير أبومقار، وذلك بسبب ارتكابهم مخالفات رهبانية وُزّعوا على أديرة "البراموس" و"السريان"، بوادي النطرون، "ومارمينا" بكينج مريوط، و"الملاك" بأخميم بسوهاج، و"مارمينا المعلق" بأبنوب في أسيوط.

وقالت مصادر كنسية، إن الأنبا بيجول رئيس دير المحرق، يتواصل مع الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس والنائب البابوي لإدارة الكاتدرائية في فترة سفر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حالياً، في رحلة رعوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت، 13 سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن تستغرق عدة أسابيع.

وأضافت المصادر أن الكنيسة تنتظر تشريح جثمان الراهب وخروج التقرير النهائي بسبب الوفاة، وتحريات النيابة العامة. وأشارت المصادر إلى أنه في حال انتحار الراهب، فإن القوانين الكنسية تمنع الصلاة عليه إلا في حالة فقدان عقله، وهو ما لم يحدث في حالة الراهب زينون المقاري، إلا إذا أثبتت النيابة عكس ذلك.