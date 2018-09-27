قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب يرفضون التدخلات الإيرانية بالدول العربية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان على شاشة "دي إم سي"، أن هناك نوعين من التدخل مثل ما يحدث باليمن من دعم للحوثيين والسعي الإيراني للتمدد حتى البحر الأبيض المتوسط فإيران متواجده بلبنان وسوريا والعراق بأشكال مختلفة.

وأشار إلى أن الإيرانيين يزعمون أن سوريا هي من طلبت تواجدهم على الأرض، "سوريا بالتأكيد رافضه التواجد الإيراني على أراضيها والعراق كذلك"، مضيفا أن إيران عليها أن تغير منهجها.

وأوضح أنه في الأعوام الأخيرة تحركت إيران رغبة في نشر نفوذها على الأراضي العربية، التي لها قدسيتها ويجب على الإيرانيين عدم التدخل في القضايا العربية.