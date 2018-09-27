قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أمريكا سمحت لإيران باستعادة الكثير من الأموال المجمدة بعد اتفاق 2015.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان على شاشة "دي إم سي"، أن إيران استعادت قدرا كبيرا من هذه الأموال، مشيرا إلى أن ذلك كان أمرا عجيبا وكنت أطرح بسببه عددا كبيرا من التساؤلات "إنتوا بتدوهم أموال وإمكانيات تساعدهم على الانتشار في المنطقة العربية ليه؟".

وتابع أن الدولة الإيرانية لديها صعوبات اقتصادية كبيرى، مضيفا أن الصعوبات ستؤدي لتقلص المواجهة العريضة التي تعمل عليها إيران.

وأشار إلى أن الهدف مما يحدث في اليمن "استحلاب" القدرات العربية، مضيفا أنهم ينفقون قدرا من المال ويفرضون على الدول العربية التي تتصدى لهم أن تنفق أكثر ويخلخلون جنوب المملكة السعودية ويحاولون قصف الرياض والمدن السعودية وهو أمر مدان ومرفوض ولا يجب السماح به ويجب أن يتصدى المجتمع الدولي لذلك.