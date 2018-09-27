قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ميزانية الأونروا حوالي مليار و200 مليون دولار، تنفق منهم أمريكا حوالي 350 مليون دولار سنويا لكنها أوقفت ذلك.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مدير عام الوكالة أخبره أمس أن العجز أصبح 180 مليون دولار، بعد أن سددت كثير من الدول العجز.

وأوضح أن الوزراء العرب في اجتماعهم الأخير، أول أمس، كلفوا الأمانة العامة بإعداد مجموعة من الأطروحات والأساليب والبرامج لكيفية تجاوز الامتناع الأمريكي عن دفع الحصص وتجاوزه بشكل دائم.