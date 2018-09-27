وجه اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إدارة المرور بوضع علامات إرشادية لعبور المشاه بشارع النصر، عن طريق رسم خطوط بالطريق تشير لذلك، ليتسنى للمشاه العبور في أمان، خاصة الأطفال وكبار السن، على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت، معللا ذلك بأنه "لا يوجد أغلى من حياة الإنسان، فيجب علينا الحفاظ عليها".

كما وجه عبدالله، خلال جولة المحافظ المسائية بالمدينة، بنشر وتوعية قائدي السيارات بما تشير إليه هذه العلامات الإرشادية، حتى يتخذ الجميع كافة الاحتياطات لعدم تخطى التعليمات، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن شعب المحافظة لا يقل تحضرا عن أي من شعوب العالم، واحتراما القوانين والإرشادات المرورية.