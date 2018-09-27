تُكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عازفة الفيولينة الشابة سلمة سرور إحدى نتاج الورش الفنية التي يقيمها أوركسترا القاهرة السيمفوني بهدف رعاية المواهب الشابة من النشء لخلق جيل جديد يحمل راية الثقافة المصرية وأستاذها البروفوسير مارليس يونسخان.

يأتي ذلك خلال حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني مساء السبت المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي يأتي ضمن سلسلة الحفلات التي يقدمها الأوركسترا في موسمه الجديد، تحت رعاية السفارة الإسبانية بالقاهرة، احتفالا بذكرى وفاة المؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكي الخامسة والعشرين بعد المائة، بقيادة المايسترو الإسبانى مارك مُنكوزي، وبمشاركة عازفة المصرية سلمي سرور.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر المؤلفات العالمية منها القبعة ذات الثلاثة قرون لمانويل دى فايا، كونشرتو الفيولينة رقم 1 لنيكولا باجانينى و"البولندية" سيمفونية رقم 3 لتشايكوفسكي.

وعازفة الفيولينة سلمى سرور ولدت عام 2003 بدأت دراستها على آلة الفيولينة في الخامسة من عمرها على يد البروفيسيور مارلس يونسخان، وفي عام 2010 اشتركت بمسابقة cairo music تحت إشراف المايسترو أحمد الصعيدي، وحصلت على المركز الأول ثم التحقت بالمعهد العالي للكونسر فتوار بأكاديمية الفنون.

اشتركت في العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمركز الثقافي الروسي والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 2013 مثلت مصر في المسابقة الدولية لصغار الموسيقيين بموسكو وفازت بدبلومة التميز بعد اجتيازها التصفيات النهائية وكرمت من السفير المصري بموسكو الدكتور محمد البدري، وبعد عودتها إلى القاهرة تم تكريمها من المستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية الدكتور عصام حجي، وفي عام 2015 اشتركت كصوليست لأول مرة مع أوركسترا القاهرة السيمفوني و في عام 2018 قدمت حفلين بالمانيا الاول كان بمسرح konzerthaus والثاني على مسرح nikolaissal ببرلين.

أما المايسترو مارك مُنكوزى ولد في إسبانيا ودرس في كونسر فتوار ليتشو للموسيقي في برشلونة ودرس القيادة في الكونسرفتوار الملكي للموسيقي في مدريد قاد العديد من اشهر الاوركسترات العالمية منها اوركسترا ميونخ، بكين، ميكسيكو سيتي الفيلهارموني، برشلونة السيمفوني قام أيضا بقيادة مجموعة من أشهر الأوبرات العالمية منها مدام بترفلاي وحلاق اشبلية.

أما البروفيسيور مارليس يونسخان هو واحد من أشهر العازفين والأساتذة في جمهورية أوزبكستان، ولد في طشقند عام 1939 تخرج في كونسر فتوار طقشند، وفي عام 1964 حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جمهوريات وسط آسيا للعزف على آلة الفيولينة عمل كصوليست موسيقي في أوركسترا أوزبكستان الفيلهارموني. ويعمل منذ عام 1997 أستاذ بكونسر فتوار القاهرة فصل الفيولينة.

والمعروف أن تشايكوفيسكي ولد في 7 مايو من عام 1840، في مدينة فوتكينسك بروسيا، درس القانون وعمل في وزارة العدل لفترة، ثم اتجه لدراسة الموسيقى وترك عمله رغم رفض أسرته، لكنه اختار أن يتبع شغفه، وبالفعل تفرّغ تماماً لدراسة الموسيقى، والتحق بالكونسرفتوار في سانت بطرسبرج عام 1862 وتخرج منه عام 1865.