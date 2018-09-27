"مركز بحوث وتطوير الفلزات" ينظم الملتقى العربى للإبداع مطلع أكتوبر

برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى ينظم مركز بحوث وتطوير الفلزات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمغرب فعاليات "الملتقى العربي للإبداع والابتكار والتنافسية"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2018 بالغردقة.

وأشار د. طه مطر القائم بأعمال رئيس المركز إلى أن هذا الملتقى يأتى انطلاقا من جهود واهتمام الجهتين بالإبداع والابتكار لما لهما من دور أساسي في عملية التنمية الصناعية المستدامة، والتزاما منهما بقرارات القمة العربية بشأن الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في الدول العربية، والمساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء ورفع القدرة التنافسية لاقتصادات الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.

ويتناول الملتقى عددًا من المحاور الهامة ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والريادة والإبداع، منها: تعزيز دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة الصناعة العربية، وتشجيع الابتكارات والبحوث التطبيقية القابلة لتحويلها إلى سلع وخدمات، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير والإبداع وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودعم منظومة الإبداع والابتكار في الدول العربية، ودور الإبداع والابتكار لرفع القدرة التنافسية للصناعة العربية في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة، والآثار المستقبلية للذكاء الاصطناعي على التنمية الاقتصادية العربية، وتعزيز منظومات الإبداع والابتكار داخل الجامعات والمؤسسات العلمية، ودور القطاع الخاص في تحفيز الشركات على إنشاء مراكز للابتكار والتطوير التكنولوجي.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات الملتقى الذى سيفتتحه اللواء/ أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ود. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمى نخبة متميزة من الخبراء والباحثين والعلماء من مصر والأردن، وتونس، والمغرب، وليبيا المتخصصين في مجالات البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي، بالإضافة إلى أنه سيتم عرض جهود وقصص نجاح شباب المخترعين والمبتكرين المتميزين على المستوى العربي.

وعلى هامش الملتقى سوف يقام معرضًا لأهم المنتجات والمخرجات البحثية للجهات المشاركة من المراكز البحثية ووزارة الإنتاج الحربي ومكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، كما يعقد أيضا الاجتماع الثامن عشر للجنة مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية.