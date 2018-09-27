أحمد السعدني يتعاقد رسميا على بطولة مسلسل "عالم افتراضي"

تعاقد الفنان أحمد السعدني، رسميا، مع المنتج كريم أبوذكري، وشركة k media، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "عالم افتراضي"، ويعد المسلسل من نوعية الدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الدرامي الرمضاني.

كما تعاقدت الشركة المنتجة مع مجموعة من النجوم سيعلن عنهم تباعا، حيث تجري حاليا الشركة المنتجة مفاوضات مع عدد كبير من النجوم من أجل التعاقد مع باقي أبطال العمل، ويميل المسلسل إلى طابع الدرامية التشويقية.

ويقوم بإخراج المسلسل المخرجين الشقيقين حسام علي وباسم علي، والعمل من تأليف هاني سرحان وإياد صالح.

يذكر أن المنتج كريم أبوذكري قدم أولى أعماله الدرامية خلال السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "الوصية" من بطولة أكرم حسنى وأحمد أمين، وحقق العمل نجاح كبير، وهو ما دفعه للاستمرار في الإنتاج الدرامي.