ألغت حكومة السويد اتفاقيتها مع جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء المعهد السويدي بالإسكندرية.

وقال بيان صادر عن الحكومة السويدية، من المعهد، إنه بسبب انتهاء عقد الإيجار للمبنى وصعوبة السفر إلى الإسكندرية فقد قيمت حكومة السويد ضرورة نقل أنشطة المعهد، بنية الانتقال إلى مكان آخر في منطقة الشرق وشمال أفريقيا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن هذا لن يؤثر على قرار التواجد السويدي في جمهورية مصر العربية عن طريق السفارة في القاهرة وستستمر المشاركة السويدية الموسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راسخة، وسيتسمر كذلك التزام حكومة السويد القوي بالحوار بين الثقافات والحضارات.