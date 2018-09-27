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انتهاء أعمال اللجنة الفنية لمشروعات التعاون الفنى بين مصر وأوغندا

انتهاء أعمال اللجنة الفنية لمشروعات التعاون الفنى بين مصر وأوغندا

البحث الجنائي يحبط تهريب 2 كيلو "ترامادول" خارج البلاد

البحث الجنائي يحبط تهريب 2 كيلو "ترامادول" خارج البلاد

الوقائع المصرية تنشر قرار ضم قصر القبة للآثار

الوقائع المصرية تنشر قرار ضم قصر القبة للآثار

مصر وأوغندا يتفقان على بدء المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان

مصر وأوغندا يتفقان على بدء المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان

الدولار يتراجع اليوم الخميس 27 سبتمبر.. و17.88 جنيه للشراء

الدولار يتراجع اليوم الخميس 27 سبتمبر.. و17.88 جنيه للشراء

أحمد السعدني يتعاقد رسميا على بطولة مسلسل "عالم افتراضي"

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