كلف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، جهاز تعمير مدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع اللجان التنفيذية بمجلس الأمناء لضرورة الإنتهاء من وضع استراتيجية واضحة لملفي "التعليم" والصحة" تتضمن كافة المشاكل والتحديات التي تواجهها وأبرز الحلول لتلك المشاكل لإنجازها فورا.

وأوضح سعد الدين، خلال اجتماعه بمجلس الأمناء، أمس، الأربعاء، بأن الإهتمام بهذين الملفين، ياتى فى إطار خطة رئاسة الجمهورية بهما على كافة الأصعدة، مشيرا بأنه سيوافق على كافة الإعتمادات المالية لحل أية مشكلة تخصهما.

وحضر الإجتماع لأول مرة، الدكتور إبراهيم حجازى عضو البرلمان عن دائرة القاهرة الجديدة، حيث أكد أشاد بدور مجلس الأمناء الجديد وبخطته الطموحة التى ستجعل من مدينة القاهرة الجيددة فى المستقبل القريب عالميا لأول مرة في مصر.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الأمناء، على كافة المطالب الخاصة بجهاز الشرطة فيما يحصل المرور والدفاع المدني، والتي ستتضمن أجهزة ومعدات ستمثل نقلة نوعية للقاهرة الجديدة في إطار تأمين مداخل ومخارج المدينة، وبحيث تكون أول مدينة في مصر مؤمنة ومراقبة بالكاميرات بشكل شامل.

وفى سياق متصل، ناقش مجلس الأمناء، عددا من القضايا الهامة على رأسها الإنتهاء من مشكلة الكلاب الضالة التى ترعب سكان المدينة، حيث سيتم القضاء على تلك الظاهرة خلال الأيام المقبلة، علاوة على وضع حلول سريعة للإنتهاء من مشكلة انقطاع المياة فى بعض الأحياء خلال الفترة القليلة المقبلة.