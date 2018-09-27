أصيب طالب بالصف الثالث الإعدادي بالدقهلية بـ43 غرزة خياطة طبية في ظهره، بعد انتهاء حصة درس خصوصي في "سنتر تعليمي" في بلقاس بعد أن ترصد له 4 من زملائه وضربوه.

"يا تخين، كانت بداية المشكلة، وابني طالع الدرس في السنتر، ناداه زميل بكلمة يا تخين، وشعر ابني بالإهانة، ورد عليه زميله بألفاظ خارجة وشتمه بأمه، فضربه ابني بالكتاب على وجه" يقول والد الطالب "إسلام. س. أ"، إن هذه كانت بداية المشكلة، وفي داخل "السنتر" توعد له زميله بالانتقام منه وأنه سينتظره في الشارع خارج السنتر.

وقال والد الطالب: "ابني خاف النزول إلى الشارع، وانتظر داخل السنتر حوالي 10 دقائق حتى يكون زميله قد عاد إلى بيته، وعند نزل ابني للشارع وجد الطالب "أحمد. ط" ومعه ثلاثة آخرون وهم " أحمد.م" و"أحمد.م" والرابع لا يعرف اسمه، استعانوا به ليشارك معهم الضرب.

وأضاف: "بمجرد أن نزل ابني في مدخل السنتر المؤدي للشارع هجموا عليه وضربوه بالأيدي، وسحلوه حتى منتصف الشارع وكان مع أحدهم سلاح أبيض وقطر، فضربوه في ظهره، وكان معه مبلغ 330 جنيه كان أخذهم مني لتوصيلهم إلى جدته، وموبايل، سرقوهم منه وفروا هاربين".

وأشار إلى أنه نقل ابنه إلى مستشفى بلقاس المركزي، وخيطوا له جرحين كبيرين في ظهره أحدهما طوله 15 سم، والثاني طوله 12 سم، بطول 43 غرزة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بتحرير والد الطفل :إسلام. س. ا"، بالصف الثالث الإعدادي محضر بإصابة نجله بجروح في ظهره واتهم 4 من زملائه بالتسبب في إصابته وتحرر عن ذلك المحضر.