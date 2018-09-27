أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري في المضي قدمًا نحو تنفيذ الحملة القومية الثانية للتوعية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والتي إنطلقت يوم 15 سبتمبر 2018 ومستمرة لمدة شهر للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة والسيطرة على الأمراض الوبائية وتفعيل برنامج التسجيل والترقيم لكافة الحيوانات منعاً لإنتشار الأمراض الوبائية..

ومن جهته أوضح الدكتور أشرف توفيق صابر وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن الحملة الثانية شهدت إقبال كبير من المواطنين وإستجابتهم للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين كذلك مما لمسوه من نتائج للحملات السابقة من انحسار للمرض وتضاؤل نسبة ظهوره كذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ).

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري أن إجمالي ماتم تحصينه خلال الحملة ( 61 ألف و 733 رأس ماشية ) ضد مرض الحمى القلاعية و ( 58 ألف و 430رأس ماشية ) ضد مرض حمى الوادي المتصدع و( 13 ألف و 810 رأس ماشية ) ضد مرض التسمم الدموي .. هذا بالإضافة لتسجيل وترقيم عدد ( 10 آلاف و 307 رأس ماشية ) كما تم إجراء ( 150 ندوة ولقاء بالمواطنين ) لتوعية المواطنين بخطورة مرض الحمى القلاعية وأهمية التحصين ضده وأهمية تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.