وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مع رئيس جامعة كانو التكنولوجية، ورئيس جامعة ولاية يوبي بنيجيريا، وذلك بحضور نائب رئيس جامعة بني سويف وبعض عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الجانبين.

ولقد عبر رئيسا الجامعتين النيجيرتين عن سعادتهم واهتمامهم البالغ بهذا التعاون مع جامعة بني سويف، لما تتميز به من توافر تخصصات وكليات ومعاهد فريدة لا تتوافر في الجامعات الأخرى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحين أن التعاون يشمل البرامج والدرجات الأكاديمية، وتبادل الأساتذة الزائرين والطلاب وتدريب الطلاب، والأبحاث المشتركة بين الجانبين غيرها.