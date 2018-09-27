أصدر الدكتو منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف قرارا بشأن الإعفاءات المقررة لأبناء مؤسسات رعاية الأيتام بمحافظة بني سويف بكافة كليات الجامعة، وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة رقم (163) بتاريخ 26 سبتمبر 2018م.

وأكد رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في إطار الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الجامعة لأبنائها، وتفعيلا لدورها في المشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة وخاصة المجتمع السويفي، ما يسهم في تفعيل دور الجامعة في تنمية البيئة وتحقيق دورها لخدمة المجتمع وتقديم كافة المساعدات المتاحة.

وأضاف رئيس الجامعة، على ضرورة مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف فيما اتخذته الجامعة من قرارات في ذلك الشأن.