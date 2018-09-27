أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية خلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2018 إلى نحو 118.8 مليار جنيه، مقابل 112.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأكدت الوزارة، في التقرير الشهري عن شهر يونيو الماضي، أن حصيلة بيع السلع والخدمات حققت نحو 29.6 مليار جنيه لترتفع بنحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 21.2%، مقابل نحو 24.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها ن العام السابق، وحققت الإيرادات المتنوعة نحو 39.3 مليار جنيه لترتفع بنحو 23.6 مليار جنيه بنسبة 150.8% خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ15.7 مليار جنيه العام الماضي.

وحققت المنح نحو 799 مليون جنيه مقابل 614 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام السابق، حسب بيان الوزارة.