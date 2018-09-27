قال محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إن الحزب عقد اجتماعًا تحضيريًا لجناح الشباب مساء أمس، لمناقشة اللائحة الداخلية، مبينًا أن ذلك يأتي بعد عدة اجتماعات تحضيرية استمرت لمدة 3 أشهر.

وأضاف "أمين"، أن هذه تجربة ستفرز في نهاية المطاف عن جناح شبابي من أبرز ملامحه، أن له لائحة تتظيمية تعبر عن شكل الجناح وتشكيلاته بدءا من رئيس الجناح المنتخب ومكتب سياسي وتنفيذي ولجنة عامة وأخرى مركزية، وهؤلاء المنوط بهم متابعة الأنشطة وتنمية العضوية.

وأوضح "أمين"، أن الجناح الشبابي سينتشر على مستوى الجمهورية، ومن أبرز خصائصه مرونة الحركة، كما أن سياسة الجناح الشباب هم من وضعوها بأيديهم من خلال احتكاك الجناح بالشباب الذي يمثله في نهاية المطاف.

وتابع نائب رئيس الحزب، أن التجربة السياسة بالنسبة للجناح الشبابي لحزب المحافظين تنم عن مجموعة من التجارب السابقة من تنظيمات حزبية شبابية كانت موجودة قبل 25 يناير 2011، مثل منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية واتحاد شباب الغد، والتي كانت من أبرز التنظيمات الشبابية الحزبية في لك الوقت، مشيرًا إلى أنه لم يوجد تنظيم سياسي شبابي حزبي منظم على أرض الواقع بعد ثورة 25 يناير.

وأكد "أمين"، أن الجناح الشبابي يسعى لمواكبة العالم، مبينًا أنه سيكون هناك انتخاب لرئيس الجناح، مؤكدًا أن التجربة لن يكون لها صدى فقط على المستوى المحلى ولكن سيكون لها تأثير على المستوى الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة.