قال الدكتور هشام رامي السكرتير العام للجمعية المصرية للطب النفسي، إن استخدام الأدوية هو أحد الطرق الفعالة لعلاج الاضطرابات العقلية، مشيرًا إلى أهمية المزج بين العلاج بالأدوية والعلاج النفسي لعلاج حالات الاكتئاب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمؤتمر الخامس عشر لاتحاد الأطباء النفسيين العرب المنعقد حاليًا في القاهرة، لإطلق حملة تحت شعار "احمي النفسية".

وشدد على ضرورة تغيير النظرة للأدوية النفسية والتعامل معها كأدوية الأمراض البدنية الأخرى، محذرًا من أن رفض المريض النفسي تناول الأدوية، يؤدي إلى تدهور حالته، مشيرًا إلى أن استخدام الأدوية يؤدي إلى تخفيف الأعراض المختلفة أو منعها أو علاجها، بدءًا من المشاعر التي لا يمكن تحملها حتى الهلوسة، ويستند اختيار الأدوية على درجة الاضطراب العقلي وطبيعة الأعراض والعوامل الفردية من بين أمور أخرى.

وأكد ضرورة عدم التوقف عن تناول أدوية الاضطرابات النفسية إلا تحت اشراف الطبيب، مشيرًا إلى أن هناك أعراض تظهر على المريض عند التوقف عنها تسمى أعراض الانسحاب خاصة مع مضادات الاكتئاب، ولذلك لا بد من التوقف التدريجي عن تناولها تحت إشراف الطبيب.