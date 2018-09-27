اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورشة العمل التدريبية حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان وإعداد تقارير هيئات المعاهدات، والتي استمرت 5 أيام وشارك فيها 35 باحثا وباحثة من المجالس الوطنية "حقوق الإنسان، المرأة، الطفولة والأمومة، والإعاقة"، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد ياسر عبد العزيز، عضو المجلس، في ختام الدورة التدريبية، أن المجلس من أولويات عمله رفع قدرات الباحثين بالمجلس والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما يؤهلهم لأداء الأعمال المنوطة بهم بكفاءة وفاعلية.

وأعربت إليونا ألكسندر، المسؤولة بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، عن أهمية التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يخص بناء القدرات للباحثين بالمجالس الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون في الدورة، على أهمية تلك الدورات التي تساهم في تنمية مهارتهم وتأدية أعمالهم بالشكل المطلوب ومعرفة الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومنهجية وفنية وموضوعية التقارير الواردة في هذا الشأن.

وشملت الدورة التدريبية، عدة موضوعات منها استعراض النظام الدولي لحقوق الإنسان، ووظائف هيئات المعاهدات، واستعراض الهياكل الحكومية للتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والوظائف الرئيسية بالآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، ومزايا تقديم التقارير، وتقرير الدولة الطرف في المعاهدة، ودورة وإجراءات تقديم التقرير.