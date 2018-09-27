كشف الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، تفاصيل الموسم الجديد من برنامج "حلي ودنك" الذي يُعرض عبر قناة "الناس"، والذي سينطلق يوم الخميس المقبل، الموافق 4 أكتوبر، موضحًا أن البرنامج سيشهد شكلًا جديدًا، بجانب استضافة الفرق الإنشادية.

وأوضح "مصطفى"، لـ"الوطن"، أن الحلقة الأخيرة من كل شهر، ستكون عبارة عن مادة وثائقية للشيوخ القدامى مثل "النقشبندي" و"عمران"، ويسجل من داخل مسقط رأسهم، ويلتقي أسرهم، ويظهر من داخل المساجد التي كانوا يصلون فيها، وذلك بجانب استضافة أصحاب الأصوات المشابهة لهولاء الشيوخ، قائلًا: "لا يوجد محتوى وثائقي لأي من الأصوات القديمة في الفضائيات المصرية وكذلك القنوات الدينية".

وتابع أن من أبرز ضيوف الموسم الجديد، علي الهلباوي، وعامر التوني وزين محمود، وفرق "سلطان العارفين" و"بنات الحور"، لافتًا إلى أن البرنامج سيُعرض يوم الخميس من كل أسبوع، عبر قناة "الناس"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولمدة ساعة واحدة.