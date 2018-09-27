أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم، بدء أعمال تطوير وإعادة هيكلة وتنظيف حديقة قصر ألكسان باشا الأثري بحي شرق مدينة أسيوط وترميم القصر بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الآثار وكليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية بجامعة أسيوط، مشيرًا إلى أنه جرى عقد اجتماع مؤخرًا مع اللجنة المشكلة لتجميل وتطوير الميادين وطرح فكرة تطوير وإعادة هيكلة حديقة قصر ألسكان لتعظيم الاستفادة منه كمنطقة سياحية وأثرية وتاريخية وإكسابه الشكل الجمالي الذي يليق به كنقطة مضيئة في مدينة أسيوط مع الانتهاء من أعمال ترميم القصر وواجهته الخارجية للحفاظ على أهميته وقيمته التاريخية.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هناك خطة لتطوير حديقة القصر وفتحها للجمهور في أوقات معينة من اليوم، مؤكدا تنسيق المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار لإقامة متحف بقصر ألكسان الأثري ليضيف بعدا سياحيا هاما للمحافظة لوقوعه على ضفاف النيل بما يتيح للفنادق العائمة القادمة من الأقصر وأسوان بالتمكن من زيارته والاستمتاع بالآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية التي تتميز بها المحافظة والأواني الفخارية النادرة لأقدم حضارة عرفها التاريخ لصناعة الفخار مما يساهم بنجاح سياحة اليوم الواحد وتوفير فرص عمل ودخلا إضافيا لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن القصر يعد واحدا من أفخر القصور الأثرية ذات الطراز المعماري الفريد والتي تطل على النيل مباشرة وبه حديقة تحيط بالقصر من كل جانب، موضحا أن تاريخ القصر يعود لنهاية القرن الـ 19 ويشكل بناءه معلما أثريا وحضاريا فريدا من نوعه حيث شارك في بناء القصر فنانون إيطاليون وفرنسيون وإنجليز مما أكسب القصر طابع التميز والتنوع الجمالي وقد ضمته وزارة الآثار لتحويله لمتحف قومي للمحافظة ليضم القطع الأثرية المختلفة والمقتنيات التي تعود لمختلف العصور.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أطلق مبادرة للاهتمام وتنشيط الحركة الثقافية والفنية والاهتمام بالسياحة والآثار حيث بدأ في مبادرة لإشراك الفنانين والمهندسين والمتخصصين في خطة تطوير ميدان المحافظة وشوارعها الرئيسية وعمل جداريات ولوحات فنية للأماكن الهامة بالمحافظة بالإضافة إلى إقامة معرض دائم للفنانين لنشر لوحاتهم بممشى أهل مصر السياحي كل يوم جمعة من كل أسبوع من الساعة الـ 5 حتى الساعة 10 مساء بالإضافة إلى إنشاء وتطوير أكثر من 15 حديقة عامة وإقامة رحلات نيلية أسبوعية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي.