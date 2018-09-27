قررت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم، سجن القيادي "الإخواني" حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وصبحي صالح، القيادي بجماعة "الإخوان" الإرهابية، و14 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، كما قضت بالسجن المؤبد غيابيًا لـ15 إرهابيًا آخرين، ومعاقبة إرهابي أخر يدعي "عبد العزيز. م. ع"، بالسجن 10 سنوات، وقررت انقضاء الدعوة الجنائية ضد أحد المتهمين ويدعي "أحمد. إ. ال" لوفاته، وذلك في القضية التي ضمت 33 متهمًا من جماعة "الإخوان" الإرهابية.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.

تعود الأحداث إلى 3 يوليو عام 2013 عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة "الإخوان" التي أسست على خلاف أحكام القانون وهي جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منهجين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.

وشهد محيط المحكمة تشديد الإجراءات الأمنية، بعد رفع حالة الاستنفار الأمني من قبل قوات الشرطة، وحضر عدد من المتهمين داخل قفص الاتهام.

وأصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عبد القادر الكيلاني، رئيس المحكمة، عضوية كلًا من المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر الجلسة محمود مصطفى.