من الـ"بانيو" إلى "سينجل مازر".. أزمات واجهت دعاء صلاح مقدمة "مع دودي"

استهلت الإعلامية دعاء صلاح، مقدمة برنامج "مع دودي" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "النهار"، الموسم الثاني من البرنامج والذي سينطلق مساء اليوم الخميس، بنشر صورة لها مع محاميها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، معلقة عليها: "أستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بجد أنت رزق ليا بعد ربنا مابخافش طول ما حضرتك معايا وكل مابشوفك بحس أن إحنا في بلد كبيرة وبخير".

"دعاء" قالت لـ"الوطن" إن "عبدالعزيز" يُساندها دائمًا، لاسيما وقت القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سينجل مازر"، إذ أنه توجه له استشارات طوال الوقت بشأن المحتوى الذي تقدمه في البرنامج ولم يُسبب لها مشاكل، "مش عاوزة أتحط في مأزق تاني".

"الوطن" ترصد في هذا التقرير، أبرز المشاهد التي أثارت فيه الإعلامية دعاء صلاح، الجدل، من خلال برنامجها "مع دودي":

قبل سنة تقريبًا، ظهرت دعاء صلاح، بـ"بطن منتفخ"، في برنامجها "مع دودي"، وقالت للجمهور: "أنا مش حامل، أنا ظهرت بالشكل ده عشان أناقش قضية حمل المرأة بدون زواج، أو السينجل مازر".

وقالت دعاء: "في المجتمعات المنفتحة، مسألة إنجاب المرأة دون زواج أمر شائع، بخاصة وأن هناك بنوك لحفظ الحيوانات المنوية للرجال، قد تستخدمها الفتاة حال رغبتها في الإنجاب دون زواج".

قدمت "دعاء"، إحدى حلقات برنامجها "مع دودي"، في ديسمبر عام 2015، من داخل "بانيو"، قائلة: "البانيو حاجة جديدة، والحياة بتبقى حلوة لما نعيشها ببساطة ولما تبقى البساطة في مشاعرنا وأسلوبنا وأخلاقنا"، مضيفة: "النهاردة صورت في البانيو علشان أقول العبرة بالنهاية، وعايزين نبطل نحكم على الناس بسرعة، ودي مش مياه ده فووم بتاع أعياد الميلاد".

وتابعت: "أنا مستعدة للناس الذين سينتقدوني، وطبعا هاخد شتايم علشان هيقولوا مذيعة طالعة في البانيو، موضحة بقولها: "العبرة بالنهاية، اللبس اللي أنا لبساه ممكن أنزل أروح بيه أي كافية أو عيد ميلاد".

في نوفمبر الماضي، احتفلت مقدمة "مع دودي"، بعيد "الهالوين"، حيث ظهرت داخل الاستديو في أجواء مخيفة، وبمكياج مرعب، قائلة في أول الحلقة: "أنا قررت أكون ساحرة"، موضحة أنها حرصت على مشاركة طلاب المدارس الأجنبية الذين يحتفلون بهذه المناسبة، حيث يظهرون على أشكال العفاريت ومصاصي الدماء.