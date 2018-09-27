أعلنت وزارة الآثار تقدم 8 شركات وتحالفات كبرى مصرية ودولية، لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، حيث قامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف، بفض مظاريف مستندات التأهيل المسبق، بناءً على طلب بعض المؤسسات والشركات الكبرى الراغبة فى التقدم، للسماح لهم بتكوين تحالفات تسمح بالمشاركة فى تأهيل هذا الصرح الثقافى، واشتملت التحالفات المتقدمة على شركات من مصر، وإيطاليا، وفرنسا، وإنجلترا، والإمارات.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف، أنه تم تشكيل لجنة خماسية بقرار من رئيس الوزراء برئاسته، وعضوية ممثلين من وزارات «الآثار»، و«الاستثمار» و«التعاون الدولى» و«المالية»، و«مجلس الدولة»، لضمان سلامة وشفافية الإجراءات، مشيراً إلى أن جميع إجراءات الطرح المسبق تمت بالتعاون بين وزارات «الآثار»، و«الاستثمار»، و«التعاون الدولى»، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستبدأ اللجان المشكلة برئاسة المشرف على المتحف، بدراسة العروض المقدمة وتقييمها وإصدار قائمة مختصرة بأسماء الشركات المؤهلة فى نوفمبر 2018، تمهيداً للبدء فى عملية الطرح لاختيار الشركة أو التحالف صاحب أفضل العروض لإدارة وتشغيل خدمات المتحف.

«العنانى» يُسجل «قصر القبة الرئاسى» وملحقاته فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية

من جهة أخرى، قرر الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، تسجيل قصر القبة الرئاسى وملحقاته فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، بناءً على طلب المجلس الأعلى للآثار.

ونشرت «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر صباح اليوم، قرار «العنانى»، وذلك بعد أيام من نشر قرار وزير الآثار بتسجيل قصر الاتحادية الرئاسى فى عداد «الآثار».