خلال زيارته لاوغندا خلال الفترة من 27-26 سبتمبر 2018 للمشاركة فى تفقد اعمال ختام المرحلة الاولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب اوغندا والاحتفالية التى اقامتها وزارة المياه والبيئة الاوغندية للسيد الوزير .

أعرب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عن تقديره للسيد السفير طارق سلام سفير مصر فى أوغندا على الجهود التى بذلها خلال الزيارة. كما اعرب عبد العاطى عن تقديره للدور الذى تقوم به بعثة الرى المصرى فى اوغندا فى الاشراف على تنفيذ مشروعات التعاون الفنى بين مصر واوغندا وكذلك الدور الذى تقوم به كبريات الشركات المصرية فى اوغندا مثل شركة المقاولون العرب.

ويذكر أن السيد السفير طارق سلام كان فى شرف استقبال الدكتور محمد عبد العاطى لدى وصوله الى مطار عنتيبى باوغندا وقد رافق السيد الوزير خلال الاجتماعات الفنية التى عقدت بمقر وزارة المياه والبيئة الاوغندية بالعاصمة الاوغندية كمبالا صباح يوم الاربعاء الماضى وايضا خلال رحلة السفر من كمبالا الى مقاطعة كسيسى بغرب أوغندا .

....كما شارك السيد السفير فى فعاليات احتفالية ختام المرحلة الاولى للمشروع واعرب عن خالص تقديره لجهود بعثة الرى المصرى فى أوغندا فى ابراز الدور المصرى لدعم الاشقاء فى اوغندا من خلال مشروعات التعاون الفنى سواء بالخبراء او الاعمال الفنية التى تجلت فى مشروعات انشاء الابار فى جميع انحاء اوغندا لتوفير مياه شرب نظيفة وكذلك مشروعات الحماية من مخاطر الفيضان.