نشر موقع قناة دويتشه فيله، الألمانية، اليوم، تقريراً حول ظهور رافعة ألمانية فى الإسكندرية بعد شهور من سرقتها واختفائها فى ألمانيا، وأكدت سفارة «برلين» فى القاهرة لـ«الوطن» أنها على علم بالواقعة، مضيفة أن هناك تواصلاً بين الشرطة الألمانية ونظيرتها المصرية بشأن الرافعة.

وقالت «دويتشه فيله» إن رافعة تزن 48 طناً سُرقت من ألمانيا لتظهر بعد عدة أشهر فى الإسكندرية «غير أن السلطات المصرية لم تقم بما يكفى لإعادة الرافعة إلى مالكها الحقيقى فى ألمانيا، أو معرفة كيفية دخولها إلى مصر»، حسب الشركة المالكة للرافعة.

وقال المتحدث باسم سفارة «برلين» فى القاهرة: «نحن على علم بهذه القضية. وتتواصل سلطات الشرطة الألمانية مع سلطات الشرطة المصرية بشأن القضية».

وكانت الرافعة الألمانية، التى تزن 48 طناً، وثمنها 200 ألف يورو، قد اختفت فى 19 مارس الماضى، من مكان كانت به بمدينة شتوتجارت الألمانية، وبعد أن تقدم مالكها فى اليوم التالى ببلاغ للسلطات المحلية عن اختفائها، تم إخبار كافة الموانئ البحرية والبرية فى ألمانيا بمواصفاتها لضبطها وإعادتها إلى أصحابها. غير أن سلطات «برلين» لم تتمكن على مدى 3 أشهر من العثور عليها قبل أن تظهر الرافعة بشكل مفاجئ فى ميناء الإسكندرية يونيو الماضى.

الشركة المالكة: اللصوص هربوا «الرافعة» وقد لا تعود أبداً.. وسفارة «برلين»: نتواصل مع الشرطة المصرية بشأن القضية

وقال راينر شميد، من الشركة المالكة، إن الرافعة قد لا تعود أبداً إلى ألمانيا. وبحسب «دويتشه فيله»: «قام اللصوص ببيع الرافعة بعد الاستيلاء عليها وتهريبها، وهى الآن فى حوزة شركة مصرية قيد الاستخدام».

وأوضح «شميد» أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن القاهرة ستتدخل لإعادة الرافعة إلى ألمانيا». وتسببت سرقة الرافعة من مقر الشركة بضجة فى أنحاء ألمانيا فى شهر مارس الماضى، وتقوم شركة التأمين فى الوقت الحالى بمتابعة القضية.